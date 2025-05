Droga e soldi addosso e in auto: due arresti

Nella serata di ieri le Volanti della questura di Piacenza, durante un controllo in zona Farnesiana, hanno controllato un'auto che, pur non fermandosi immediatamente all'alt degli agenti, ha bloccato la marcia pochi metri più avanti. A bordo, un uomo di origini tunisine e un altro bosniaco, di circa trent'anni, che apparivano particolarmente agitati. Pertanto, i poliziotti hanno deciso di perquisire loro e la vettura, trovando nove piccole dosi di cocaina e 800 euro, di cui i due stranieri non hanno saputo fornire alcuna legittimazione spiegazione. Pertanto, entrambi sono stati arrestati e accompagnati in questura in attesa del processo per direttissima.

Al termine dell'udienza, l'arresto è stato convalidato ed entrambi sono stati sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.