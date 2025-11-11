Droga nel locale, la Questura dispone la chiusura per 15 giorni

Locale pubblico della zona di viale Dante chiuso dalla polizia per 15 giorni. Il provvedimento, a firma del Questore, è stato emesso a carico del gestore dopo l’esito di alcuni controlli effettuati nei giorni scorsi presso l'esercizio commerciale, nel corso dei quali erano stati rinvenuti 10 ovuli in cellophane termosaldati con all'interno cocaina per un peso di 5,62 grammi, e un involucro di marijuana del peso di 0,33 grammi.

Erano stati controllati diversi avventori con precedenti penali, anche in materia di stupefacenti; circostanza che aveva evidenziato la presenza nel locale di soggetti dediti ad attività delittuose che potevano creare ulteriori minacce per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini.