Droga nel monopattino, giovane arrestato

Da Mantova a via Colombo con la droga nel monopattino. Un 19enne egiziano è stato arrestato nel pomeriggio di venerdì 8 agosto a Piacenza in via Colombo dove erano in corso controlli dei carabinieri del Radiomobile. I militari hanno fermato il giovane, che risiede a Mantova, trovando nel suo monopattino circa 80 grammi di hashish e un coltello serramanico che gli sono costati l’arresto. Accusato di detenzione ai fini di spaccio e porto abusivo di coltello, il giovane il 9 agosto è stato processato per direttissima. Il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, ha rimesso in libertà il19enne con divieto di dimora a Piacenza, in attesa della successiva udienza, prevista a settembre.