Due giugno: laboratori, musei aperti e visite guidate

In occasione del lungo week end legato alla Festa della Repubblica, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con orario continuato, dalle 10 alle 18, sabato 31 maggio, domenica 1 e lunedì 2 giugno, offrendo un ampio ventaglio di iniziative e visite guidate comprese nel prezzo del biglietto, che peraltro il 1° giugno - prima domenica del mese - avrà il costo simbolico di un euro. Sabato 31, gli itinerari proposti prevedono alle 15 la visita del Museo Archeologico, alle 16.15 l’approfondimento dedicato alla Pinacoteca.

Domenica 1 e lunedì 2 giugno, le visite guidate avranno inizio in questi orari: alle 10.15 per il Museo Archeologico, alle 11.30 in Pinacoteca, alle 15 la Sezione Civica e il Museo delle Carrozze. In entrambe le giornate, inoltre, alle 16.15 sarà possibile abbinare alla