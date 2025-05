Due Giugno: onorificenze per Rossetti, Maserati, Colla e il "Gnasso"

Come da tradizione, la festa del Due giugno sarà celebrata pubblicamente in Piazza Cavalli, a partire dalle 10, alla presenza delle autorità civili e militari. Il programma previsto per il 79° anniversario della Repubblica prevede rassegna ai reparti, alzabandiera, lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e saluto del prefetto Paolo Ponta.

Alla manifestazione è prevista la speciale partecipazione del coro delle voci bianche di Padre Gherardo, composto dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte della scuola primaria paritaria “Casa del Fanciullo” di Piacenza.

A seguire, in Prefettura, il prefetto procederà alla consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Gli insigniti

UFFICIALE

Ten. Col. Dr.ssa Paola Gori

Il Tenente Colonnello Dottoressa Paola Gori arruolatasi nel 2001 attualmente è in servizio alla NATO, in Belgio presso il “Supreme Headquarters Allied Powers Europe” (SHAPE), Comando Supremo delle Potenze Alleate in Europa, con l’incarico di Military Assistant. Durante la carriera professionale l’Ufficiale ha prestato servizio presso la Sezione Stampa Tv e Radio dello Stato Maggiore dell’Esercito di Roma, l’Ispettorato delle Scuole e delle Armi di Roma, il NATO Rapid Deployable Corps Italy di Solbiate Olona (VA), il Raggruppamento Tattico "Lombardia" 1° Reggimento Trasmissioni di Milano, il Centro Rifornimenti di Commissariato di Verona. Il T. Col. Gori ha inoltre partecipato a diverse esercitazioni NATO nonché alle missioni ISAF VIII in Afghanistan e EUTM-S nel Corno d’Africa a Mogadiscio.

Diversi gli elogi, encomi e medaglie ricevuti per il proprio operato e per la partecipazione alle missioni internazionali. Nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana nel 2021, nel 2022 le è stato conferito anche il nastrino di merito per il personale delle Forze Armate, impiegato nelle emergenze sanitarie causate dal COVID-19 mentre nel 2023 le è stata concessa la Medaglia di bronzo “DOSB Deutsche Sportabzeichen” per essersi distinta nelle prove atletiche e sportive. Al di fuori della carriera militare dal 2018 è impegnata con la comunità dei Frati Francescani per la raccolta di generi alimentari e vestiario, a Monza al Santuario Santa Maria delle Grazie e a Verona per il Convento di San Bernardino.

Signor Ermanno Pagani

Il signor Ermanno Pagani è titolare della Pagani Geotechnical Equipment S.r.L. fondata nel 1978 a Calendasco e leader nel mercato per la produzione di accessori per geotecnica, geofisica e ricerca ambientale e degli iconici penetrometri Pagani oggi presenti in oltre 100 paesi.

Le costanti relazioni e cooperazioni con Università, Istituti di Ricerca e Società di Ingegneria hanno consentito all’Azienda, che si sviluppa su un’area di produzione di 5000 mq, di soddisfare i requisiti sempre più complessi e garantire una continua innovazione. Oltre all’importante sostegno fornito alla ricerca scientifica il Signor Pagani non ha fatto venir meno lo stretto legame con il territorio: il 41% dei fornitori scelti da Ermanno Pagani sono della provincia di Piacenza, il 92% degli assunti è residente nella provincia di Piacenza. Inoltre, la Pagani Geotechnical Equipment è sponsor della squadra di pallavolo piacentina Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (squadra di volley che milita in superlega A1 maschile), sostenitrice di Progetto Vita. Ancora grazie all’alta sensibilità per le eccellenze artistiche piacentine sono stati forniti contributi per il sostegno dell’Ostensione dell’Ecce Homo di Antonello da Messina e in occasione dell’anniversario dei 500 anni di Santa Maria di Campagna di Piacenza. Nel 2014 il Sig. Ermanno Pagani ha ricevuto il riconoscimento della Camera di Commercio di Piacenza “Fedeltà al lavoro ed al progresso economico”.

CAVALIERE

Vice Brigadiere Dott. Roberto Colla

Il Vicebrigadiere della Guardia di Finanza Dott. Roberto Colla arruolatosi nel Corpo nel 1996 è in forza presso la Sezione Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri del Comando Regionale Lombardia di Milano. Per il servizio svolto è stato insignito della Croce d’Argento e d’Oro per anzianità di servizio, di 5 encomi semplici e di 6 elogi, del distintivo di merito per il personale che presta o abbia prestato, per almeno die anni servizio di Stato Maggiore presso il Comando Generale e/o Comandi/Reparti di I e II livello, del distintivo ricordo per il personale del Corpo che ha partecipato alle attività di servizio di ordine pubblico connesse con l’evento Expo Milano 2015. Al di fuori dell’attività professionale il Dott. Colla già consigliere comunale del Comune di Piacenza dal 2007 al 2022 da anni si adopera in favore dell’Associazione Oltre l’Autismo Odv di Piacenza dando vita ad iniziative volte alla raccolta di fondi indispensabili per promuovere e realizzare attività dei ragazzi affetti da sindrome autistica e procurare sollievo alle loro famiglie.

Signor Carlo Giacobbi

Il Signor Giacobbi da oltre 50 anni si dedica alla conduzione della storica trattoria di famiglia “La Pireina” di Piacenza. L’attività che da decenni viene gestita unitamente alla moglie e al figlio che da alcuni anni è entrato a fare parte dello staff è basata sulle vere origini del territorio e sulle tipicità della tradizione piacentina contribuendo così con orgoglio e soddisfazione a dare lustro ed immagine a Piacenza. Nel 2024 la trattoria “La Pireina” è stata iscritta nell’Albo comunale delle Botteghe Storiche di Piacenza del quale fanno parte le attività che hanno mantenuto insegne e arredi originari o che sono comunque significative per la tradizione e la cultura piacentina. Al di fuori dell’attività di ristorazione il Signor Giacobbi dal 2012 è divenuto membro di Presidenza della Associazione Confesercenti Piacenza. Inoltre, quale donatore di sangue, è insignito della medaglia d’oro.

Signor Nicolò Maserati

Il Signor Maserati dal 1982 gestisce in Comune di Castel San Giovanni la Libreria Puma, di cui tutt'oggi ne è il socio amministratore. Con la collaborazione di quella amministrazione comunale sono state negli anni organizzate numerosissime presentazioni di libri, sia di autori di livello nazionale sia, in particolare, di autori locali che grazie alla rassegna "Libri da Vivere" hanno avuto la possibilità di far conoscere i propri libri alla comunità locale. Rappresentante del sindacato SIL della Provincia di Piacenza dal 1996 fa parte di Confesercenti Piacenza nel cui ambito dal 2017 ricopre la carica di Presidente. Il Signor Maserati inoltre nel 1999 è stato eletto Consigliere Comunale del comune di Arena Po e fino al 2004 ha operato nell’ambito di quella Amministrazione. Nel 1997 ha fondato il comitato "Vita in Centro Storico di Castel San Giovanni", di cui è stato dapprima vice Presidente e successivamente Presidente.

Tenente Colonnello in Riserva Raffaele Oliviero

Il Tenente Colonnello in Riserva Raffaele Oliviero si è arruolato nel corpo della Guardia di Finanza nel 1999. Dopo aver ricoperto diversi incarichi di comando, dal 2021 al 2024 ha Comandato il Nucleo Polizia Economico Finanziaria presso il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Piacenza. Nell’ambito della carriera professionale ha sviluppato molteplici attività di investigazione nel settore della criminalità organizzata e della spesa pubblica nonché ha espletato attività di rilievo nei servizi di gestione dell’assistenza e dell’accoglienza dei migranti in arrivo via mare presso il porto di Catania. Insignito della croce d’argento per anzianità di servizio e della medaglia d’argento al merito di lungo comando da gennaio 2025 si è congedato dal Corpo e svolge l’attività di consulente d’azienda e consulente del credito.

Signor Giuseppe Rossetti

Il Signor Rossetti Giuseppe è amministratore Unico di Rossetti Market S.r.l. e della Aymler Motors entrambe con sede in Alseno. Le due aziende costituiscono un gruppo con oltre 100 dipendenti che si sviluppa su un’area coperta di oltre 20 mila metri quadrati. Il Megastore Rossetti Market è in grado di offrire più di 100mila prodotti compresi fra i più svariati settori mentre Aymler Motors è ormai punto di riferimento a livello nazionale della ricambistica per tutti gli amanti del fuori strada, ampliando un’offerta che comprende i più importanti marchi del settore. Al di fuori dell’attività professionale il Signor Rossetti, che dal 2012 al 2021 è stato Presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica USD Vigor Carpaneto divenuta poi Carpaneto Chero 1922, sostiene diverse società sportive del territorio, sia a livello professionistico che amatoriale. Inoltre attraverso l’azienda Rossetti Market ha sostenuto svariate iniziative culturali, socio - caritative, musicali e sportive del territorio, offrendo anche grandi spettacoli prodotti nel piazzale del centro commerciale che nel corso degli anni hanno visto anche ospiti nota fama.

Dott. Filippo Agostino Sordi Arcelli Fontana di Monteventano

Il Vice Questore Dott. Filippo Agostino Sordi Arcelli Fontana di Monteventano, im-messo in servizio nel 2008, dal 2021 è in forza all’Area I dell’Ufficio I Analisi Coordinamento e Documentazione della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Nel corso della carriera professionale negli anni dal 2011 al 2013 e dal 2016 al 2021 ha prestato servizio presso la Questura di Piacenza ricoprendo gli incarichi di Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, Vice Capo di Gabinetto, Dirigente della Squadra Mobile, Diri-gente dell’Ufficio del Personale e Capo di Gabinetto del Questore nonché fra gli altri di Responsabile GOS, portavoce del Questore di Piacenza, Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura di Piacenza, in più occasioni docente presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Piacenza. Dal 2021 al 2022 è stato anche rappresentante del Ministero dell’Interno per il Security Scrutiny Group del programma “Horizon Europe” e nel 2023 è stato nominato responsabile del Gruppo di Lavoro per la revisione del Sistema Gestione Informatizzata degli Appunti istituito con Decreto del Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. Per l’attività svolta il Dirigente nel corso della sua carriera ha ricevuto diversi riconoscimenti premiali tra i quali Encomi e Lodi per le numerose attività di polizia giudiziaria poste in essere tra le quali una importante indagine volta al contrasto dello sfruttamento della prostituzione e l’individuazione dei responsabili di un omicidio.