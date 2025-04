Due nuove dirigenti nella Prefettura di Piacenza

Accolte dal prefetto Paolo Ponta, hanno preso servizio in Prefettura due nuove dirigenti: il viceprefetto aggiunto Francesca Filice Vaccari, che ha assunto l’incarico di dirigente dell’Area III “Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione” e Cinzia Escoli, neodirigente dell’Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali. Francesca Filice Vaccari, nominata viceprefetto aggiunto con decreto ministeriale del 6 novembre 2024, si è laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Pavia e ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte di Appello di Milano. In seguito ha collaborato con aziende attive in campo sanitario prima di entrare in servizio presso il Ministero dell’Interno, dove ha svolto il tirocinio propedeutico alla carriera prefettizia presso il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile e, successivamente, presso la Prefettura U.T.G. di Milano. Cinzia Escoli, laureata in Scienze Politiche – Governo e Amministrazione Locale presso l’Università degli studi di Pavia, è entrata nell’Amministrazione dell’Interno dal 2 luglio 1990 quale funzionario addetto al servizio contabilità, gestione finanziaria e attività contrattuale della Prefettura di Pavia. Dal 2014 al 2021 ha svolto altresì le funzioni di responsabile del Servizio contabilità e gestione finanziaria della Prefettura di Monza e della Brianza. Nel corso della carriera al servizio del Ministero dell’Interno ha ricoperto anche il ruolo di Commissario Straordinario del Comune di Borgo San Siro (PV) e di vice Commissario del Comune di Pieve del Cairo (PV), nonché di commissario ad acta.