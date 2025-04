Due nuove moto elettriche per la polizia locale di Piacenza

Sono state consegnate, davanti al Municipio, alla presenza della sindaca Katia Tarasconi, del vice sindaco Matteo Bongiorni e del comandante della Polizia Locale Mirko Mussi, le due nuove moto elettriche pronte a entrare a far parte del parco mezzi del Comando di Polizia Locale di Piacenza.

L’acquisto delle due motociclette, in parte finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna a valere sul bando finalizzato alla “realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale”, ha comportato un costo pari a 62.434,72 euro (iva compresa), così ripartito: 51.610,25 euro di contributo regionale (82,7% del totale), 10.824,47 euro (17,3%).

Sui motocicli, in dotazione al Nucleo Motociclisti/Pronto Intervento, sarà presente anche l’etilometro portatile Safir e un defibrillatore semiautomatico, in grado di garantire un rapido intervento in caso di sinistri stradali con arresti cardiocircolatori delle persone purtroppo coinvolte (codice blu)