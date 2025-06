Due nuovi Funzionari assegnati alla Polizia di Stato di Piacenza

Due giovani Funzionari della Polizia di Stato - che proprio in questi giorni hanno intrapreso il loro servizio al termine del corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, finalizzato alla nomina di Commissario della Polizia di Stato - sono stati assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Provincia di Piacenza.

Il Commissario dr.ssa Bianca Innamorati, nata nel 1998, laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi Roma Tre, ha precedentemente ricoperto incarico presso l’Ufficio Legale di Poste Italiane e sarà assegnata in qualità di funzionario addetto a diversi uffici amministrativi della Questura, in particolare all’Ufficio del Personale e Tecnico Logistico oltre ad occuparsi anche della Divisione Amministrativa e Sociale.

Il Commissario dr. Samuele Schiavone, nato a Codogno (LO) nel 1986, laureato in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dopo una esperienza come avvocato nella città di Lodi, è entrato nella Polizia di Stato, nel ruolo degli Ispettori, prestando servizio dal 2019 al 2024 presso la Squadra Mobile della Questura di Torino. In qualità di funzionario addetto è stato assegnato alla Sezione della Polizia Stradale di Piacenza.

Il Questore di Piacenza Ivo Morelli con il Commissario dr. Samuele Schiavone e il Commissario dr.ssa Bianca Innamorati

Il Commissario Capo dr. Riccardo Esposito, dopo aver prestato servizio alla Questura di Piacenza da luglio 2023 ricoprendo vari incarichi, lascia la dirigenza dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico per ricoprire il medesimo incarico presso la Questura di Caserta.

Il Questore Ivo Morelli ha salutato e dato un caloroso benvenuto ai giovani commissari che iniziano il loro percorso professionale in questo territorio. Ha voluto allo stesso tempo salutare il dr. Riccardo Esposito, ringraziandolo per il lavoro svolto, e augurandogli un altrettanto soddisfacente percorso professionale e umano nella sede di destinazione.