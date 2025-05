Duecento ragazzi hanno raccolto tre quintali di rifiuti

In poco più di un’ora, hanno raccolto tre quintali di immondizia abbandonati fra la zona della stazione i giardini Margherita e Merluzzo. I 200 ragazzi che hanno aderito al progetto "Green roots: innovations in sustainability and cultivating green solutions" - vincitore del bando “Piacenza 2030 Giovane Città Futura” – hanno portato a termine un’impresa non da poco.

Ieri mattina si sono dati appuntamento in quartiere Roma: l’obiettivo è stato ripulire un’area circoscritta, quella dei giardini Margherita e Merluzzo e dei parcheggi della stazione, rispondendo all’appello di “Green4Life” promosso da Airbank. Ma prima di questo c’è stato spazio per le premiazioni: il progetto “Green roots”, gestito dall'associazione di promozione sociale Piacenza Network Aps in rete con Airbank e altre realtà, aveva coinvolto i ragazzi in un percorso di consapevolezza ambientale attraverso laboratori pratici, conferenze a tema e lo sviluppo di progetti green che sono stati premiati alla presenza di Ottavia Marenghi di Piacenza Network, della presidente di Airbank Gloria Mazzoni, della sindaca Katia Tarasconi e dell’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi.

Spazio poi alla pulizia vera e propria delle zone intorno alla stazione e dei giardini: a occuparsene sono stati gli studenti della scuola media Dante, della Volley Academy Piacenza, dell’Isii Marconi, dell’istituto Romagnosi, dei licei Respighi e Gioia e dell’azienda Italtherm.

La mattinata si è chiusa con l’esibizione del rapper piacentino True Skill, noto per il suo ambientalismo attivo e i suoi testi impegnati per la tutela del pianeta.