"Duomo e basilica S.Francesco, stop al consumo di cibo sui sagrati"

La sindaca Katia Tarasconi ha firmato un’ordinanza sindacale che vieta il consumo di bevande e alimenti sulle scalinate monumentali del Duomo, nell’omonima piazza, e della basilica di San Francesco in piazza Cavalli. Divieto h24 per contrastare «comportamenti contrari al decoro e alla fruibilità dei luoghi con ripercussioni sulla corretta conservazione del patrimonio storico culturale cittadino», così è scritto nel provvedimento che prevede per i contravventori multe da 25 a 500 euro. Già a novembre la sindaca era sul punto di firmarla, ma andava ancora perfezionata. Fondamentali anche le sollecitazioni da parte della Curia, specialmente dopo il completamento dei recenti lavori sul sagrato. A giorni la stessa Curia installerà appositi cartelli. «È un’ordinanza che vuole educare i piacentini – spiega la sindaca Tarasconi -. Va bene sedersi e ammirare il monumento, ma è bene evitare di consumare alimenti, specialmente per evitare poi comportamenti incivili».