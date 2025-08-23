Saturday, August 23

Incentrato sui ragazzi che si auto-esiliano dalla società e sul progetto tutto piacentino “Exit push the botton che si propone di recuperarli.

Federico Frighi
August 22, 2025|46 minuti fa
“E tutto il mondo fuori”, il podcast di Gabriella Simoni. Da settembre
“E tutto il mondo fuori” è il titolo del podcast realizzato dalla giornalista Gabriella Simoni sui ragazzi che si auto-esiliano dalla società e sul progetto tutto piacentino “Exit push the botton che si propone di recuperarli. Sarà a disposizione dagli inizi di settembre anche sulle piattaforme più conosciute sul web, da Spotify a Prime.  
Gli articoli più letti della settimana