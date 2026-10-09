Ecco i nuovi corsi dell’Università dell’età libera Auser: dalle lingue all’arte, tutte le proposte

Dall’arte alla filosofia, dalle lingue straniere alla musica, fino alle nuove tecnologie e al benessere. Sono numerose le opportunità per continuare a imparare, coltivare passioni e stringere nuove amicizie offerte dall’Università dell’età libera “G. Malvermi” di Auser Piacenza. Il programma dei corsi per l’anno accademico 2026-2027 è stato presentato nel salone monumentale della biblioteca Passerini Landi, con un calendario che affianca alle proposte più consolidate diverse novità.

Un’iniziativa rivolta soprattutto alla terza età, ma aperta anche a chi desidera approfondire le proprie conoscenze e condividere interessi. Perché l’obiettivo non è soltanto offrire occasioni di formazione, ma anche favorire l’incontro, la partecipazione e la socialità.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore comunale alla Cultura Christian Fiazza, la consigliera di amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Giovanna Palladini e il presidente di Auser Alberto Borghi. Parole di apprezzamento sono state rivolte alla coordinatrice di UniAuser Piacenza, Silvana Trioli, e alla rete di volontari, insegnanti e corsisti che rende possibile l’attività dell’università. Un impegno collettivo grazie al quale, è stato sottolineato durante l’incontro, «si riescono a creare le condizioni non solo per fare cultura, ma per fare promozione sociale».

Dall’arte alla storia, un viaggio tra epoche e conoscenze

L’offerta didattica spazia dalla storia dell’arte alla letteratura, dalla filosofia alle scienze, con lezioni e laboratori affidati a docenti ed esperti.

Antonella Gigli guiderà i partecipanti alla scoperta dei “segreti dell’arte sacra”, esplorando luoghi e tesori meno conosciuti di Piacenza e non solo. Stefano Licari proporrà un laboratorio di disegno e fotografia, mentre Leonardo Calori accompagnerà i corsisti in una serie di incontri dedicati ai viaggi.

Con don Giuseppe Lusignani si attraverseranno le epoche della storia di Roma, dalla città imperiale a quella medievale, rinascimentale e barocca. Stefano Quagliaroli approfondirà invece le rivoluzioni che hanno cambiato la storia dell’umanità, affiancando a questo percorso la prosecuzione del corso di latino.

Alle figure femminili sarà dedicato il ciclo “Come un filo vivo di acque” di Paola Siboni, un itinerario attraverso la rappresentazione e la voce delle donne nella letteratura, nel cinema e nella società.

Musica, filosofia, scienza e diritto

Non mancherà la musica, con Gian Francesco Amoroso che accompagnerà i partecipanti alla scoperta del “Così fan tutte” di Mozart. Roberto Dassoni proporrà invece “Musica da guardare”, un percorso sull’evoluzione del videoclip e dei suoi linguaggi.

Stefano Stabilini affronterà il tema della rappresentazione della città e del territorio, tra tecnica ed espressione artistica, mentre Mauro Beltrami guiderà gli incontri dedicati alla filosofia e ai suoi simboli.

Spazio anche alle discipline scientifiche e giuridiche: Mabi Gaeta approfondirà elementi di diritto costituzionale e comparato, mentre Luigi Garioni accompagnerà i corsisti alla scoperta dell’universo cellulare.

Cinque lingue straniere e laboratori per tutti i gusti

Particolarmente ricca l’offerta dei corsi di lingue straniere. Graziella Molinari terrà le lezioni di inglese, dal livello base a quello avanzato, mentre Patricia Villa guiderà gli incontri di conversazione. Completano il programma il francese con Isabelle Anne Detrez, lo spagnolo con Maria del Pilar Rodriguez e il tedesco con Roberto Benin.

Accanto alle lingue, spazio alle attività pratiche e ricreative: origami con Riccardo Gigli e burraco con Danila Veneziani. Filippo Savi proporrà invece incontri dedicati alla consapevolezza del corpo, alla mobilità e all’approccio osteopatico.

Il calendario comprenderà inoltre conferenze su salute, ambiente, sostenibilità, sicurezza, alimentazione e arte, oltre a visite guidate e viaggi, per affiancare all’apprendimento in aula occasioni di conoscenza diretta del territorio e di socializzazione.

Un aiuto per orientarsi nel mondo digitale

Tra i servizi confermati figura anche lo sportello gratuito di soccorso informatico, pensato per aiutare i soci Auser a utilizzare computer, smartphone e strumenti digitali, sempre più indispensabili nella vita quotidiana.

I volontari offriranno assistenza per l’accesso a servizi come Spid, Fascicolo sanitario elettronico, pratiche Inps e Ausl e prenotazioni online. Lo sportello è riservato ai tesserati Auser e funziona su appuntamento.

Iscrizioni e informazioni: ecco dove rivolgersi

I corsi sono riservati ai soci Auser e si svolgeranno prevalentemente nella sede di via San Siro 74, a Piacenza. Fanno eccezione le lezioni di inglese base e il percorso “Oltre il sintomo”, ospitati nella sede Auser di via Musso 5.

Per informazioni, tesseramenti e iscrizioni è possibile rivolgersi direttamente a UniAuser, in via San Siro 74, il martedì e il giovedì, oppure telefonare al numero 0523 1725250 o scrivere all’indirizzo [email protected]