Ecco l'eclissi di sole, le immagini dei piacentini

di BENEDETTA DEL RE

Tutti con il naso all'insù e con gli occhi ben protetti per vedere l'evento dell'estate 2026: l'eclissi di sole. Il fenomeno è iniziato poco dopo le 19,30 ma il picco dell'oscuramento è previsto per le 20,30. Nella foto l'eclissi sotto una pellicola protettiva che rende il cielo di colore verde. Il luogo dello scatto a Roveleto di Cadeo. C'è anche chi si è attrezzato con una maschera da saldatore per assistere in sicurezza. In tanti hanno associato lo spettacolo al fresco e si sono recati sulla vetta del Monte Crociglia per godersi entrambi.

A Piacenza adulti e bambini si sono radunati con occhiali e strumenti improvvisati nei pressi del cimitero di Sant'Antonio in un'osservazione guidata dal Gruppo Astrofili di Piacenza. Altri hanno preferito l'Osservatorio Alberoni.

Chi con gli occhiali adatti, chi con oggetti improvvisati fatti con scatole di cartone e piccoli occhialini: tutti emozionati e increduli della bellezza che stavano osservando. C’era chi guardava in silenzio, chi sorrideva, chi si stringeva alla mano del vicino. Una signora ha portato una lastra a raggi X dei suoi piedi per vedere l'eclissi protetta: ««È stata veramente unica»», ha detto, mentre intorno si commentava con meraviglia. Alcuni avevano anche vetrini artigianali.

Camillo Cammi, del gruppo astrofili di Piacenza, che ha organizzato l’incontro, ha spiegato ai cittadini presenti l’evento, guidando l’osservazione e rassicurando sull’uso degli strumenti improvvisati. Non tutti si aspettavano che la scatola di fortuna costruita al momento funzionasse, ma alla fine ha permesso a molti di vedere il fenomeno. Una ragazza del gruppo ha raccontato: ««È stato bello anche per il momento di condivisione che si è creato».

C'è chi si è attrezzato con una maschera da saldatore

L'affollata vetta del Crociglia come punto di osservazione (Paolo Carini)

L'eclissi dalla Bellaria di Rivergaro (Leonardo Esteban Marcato)

Due ragazze al cimitero di Sant'Antonio (Benedetta Del Re)

foto Mario Gioia

All'Osservatorio Alberoni per vedere l'eclissi (Dea De Angelis)

L'eclissi di sole vista con un filtro verde

A 1.200 metri a Il Colombello di Santa Franca per vedere l'eclissi (Cinzia Milza)