Accordo per Pizza+1 a Piacenza, 60 assunti in somministrazione

Nella sede di Confindustria Piacenza è stato siglato un accordo tra l'amministratore delegato di Pizza+1 e i sindacati con le Rsu e Flai Cgil che permetterà dal primo gennaio l'assunzione stabile di 60 lavoratori somministrati fra i quali anche donne tuttora in maternità, e un passaggio di livello per 40 lavoratori (che tradotto equivale a 130 euro lordi al mese) a Pizza+1 di Gariga di Podenzano, impresa che oggi fattura 60 milioni di euro, produttrice di pizza, focaccia e pinsa per la grande distribuzione e controllata dal 2021 dal Gruppo Valsa con sede a Bologna.

Dal prossimo aprile oltre ai 60 citati, altri lavoratori somministrati saranno assunti sino ad arrivare gradualmente al pieno assorbimento degli attuali novanta lavoratori in somministrazione. La strada è quella di un contratto di secondo livello identico per i lavoratori dello stabilimento che conta 380 persone, al 60-70 per cento donne. I sindacati segnalano anche con soddisfazione una norma molto particolare, che riguarda i ricongiungimenti familiari in caso di famiglie numerose, il congiunto o la congiunta avranno la precedenza per una assunzione.