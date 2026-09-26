Addio a Giuseppe Nenna, presidente della Banca di Piacenza

Dopo una breve malattia è mancato il presidente della Banca di Piacenza, Giuseppe Nenna. «L’amministrazione e la direzione, nell’esprimere la propria vicinanza alla famiglia, manifestano la volontà di dare continuità ai valori nei quali il presidente Nenna ha sempre creduto - si legge nel comunicato dell'istituto di credito - e contemporaneamente confermano l’impegno a mantenere la Banca autonoma, indipendente e al servizio dei territori di appartenenza, dando continuità ai principii nei quali si riconosceva. Nella speranza di colmare, almeno in parte, il grande vuoto che lascia in tutti noi».

Per espressa volontà della famiglia, i funerali si terranno – a data da destinarsi – in forma strettamente privata.