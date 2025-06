Agazzano, scontro tra Comune e privato sul recupero dell'ex consorzio

Per il Comune di Agazzano, l’intervento di recupero dell’ex consorzio agrario, così come prospettato da Holding Family Business Srl, non va bene. Non va bene la demolizione e la realizzazione di una media struttura di vendita (simile a quelle per il bricolage), non va bene il previsto spostamento di via XXV Aprile per lasciare spazio al nuovo edificio. Ma appena l’amministrazione ha inviato ufficialmente il suo “no” al privato, soltanto poche ore dopo sono comparse le recinzioni da cantiere attorno all’area dismessa alle porte del paese, per delimitare in maniera chiarissima e inequivocabile quale sia l’area di proprietà privata. Quello che molti in paese interpretano come un atto simbolico o una provocazione ha però conseguenze non secondarie: l’area privata si estende, infatti, su parte della stessa via XXV Aprile e dei parcheggi pubblici, che da due giorni sono diventati inutilizzabili. E le polemiche sono già bollenti.