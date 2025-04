Arvange, Julius e Inedita: tre vini entrano in 5StarWines

Tre "perle" di Cantina Valtidone saranno inserite nella prestigiosa pubblicazione di settore 5StarWines - the Book 2025. Si tratta dei vini Arvange, Julius e Inedita, scelti durante la selezione enologica che Veronafiere organizza in collaborazione con Assoenologi. Alla fine della tre giorni di degustazioni, effettuate da una giuria internazionale, anche i tre vini di Cantina Valtidone sono entrati a far parte della cerchia di quelli che hanno diritto ad essere menzionati nella prestigiosa rivista.

5StarWines – the Book, è la prima guida ad essere promossa da una fiera internazionale e raccoglie solo i vini che raggiungono una valutazione di almeno 90/100 dalla selezione che avviene nelle tre giornate dedicate alla degustazione. La commissione internazionale è composta da master of wine, master sommelier, sommelier di ristoranti stellati, giornalisti, enologi, Italian wine expert e ambassador della Vinitaly International Academy, dalla provenienza, specializzazione e background eterogenei.

Cantina Valtidone ha ottenuto 92/100 per Arvange Spumante metodo classico Pas Dosé, 91/100 per Julius Gutturnio Superiore DOC fermo e 90/100 per il vino appena presentato Inedita vino bianco fermo.

“È un onore - dice Alessandro Chiapparoli, responsabile vendite - essere presenti su una guida che viene diffusa in Italia e all’estero in occasione delle principali fiere di settore, degustazioni e masterclass di tutto il mondo". “Per Cantina Valtidone - aggiunge l'enologo Francesco Fissore - è un’ulteriore occasione per farsi scoprire da professionisti e buyer che sono alla costante ricerca di novità e conferme nel panorama della produzione vitivinicola”