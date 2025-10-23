Bosco, energia e lavoro, a Piacenza Expo torna Forestalia

L'appuntamento per chi lavora nei boschi e nella filiera agroforestale si rinnova e rilancia la propria proposta espositiva a Piacenza Expo, dove, dal 24 al 26 ottobre, andrà in scena Forestalia. Giunto quest'anno alla sua ottava edizione, l'evento espositivo si configura come un appuntamento imperdibile per tutte le professioni legate al mondo agroforestale, per imprese boschive, aziende agricole, enti pubblici, consorzi forestali, progettisti, tecnici e per tutti gli attori coinvolti nella gestione sostenibile del territorio.

Bosco, energia e lavoro sono le tre declinazioni principali che caratterizzano Forestalia che, oltre a una ricca area espositiva con macchinari, utensili e tecnologie per lavori forestali e attrezzature per la filiera del legno a scopo energetico, sarà anche arricchito da convegni, workshop, demo live e incontri formativi. Forestalia 2025 celebrerà anche la nascita di Aifer, l'Associazione istruttori forestali Emilia Romagna, costituita presso il Centro di formazione "Vittorio Tadini" di Gariga di Podenzano.

Come anticipato, saranno tre le nuove fiere collaterali che l'accompagneranno: “Il mercato del miele”, che trae la sua origine dall'esperienza e dalla tradizione di Apimell dedicato alle molteplici diversità di miele e ai suoi produttori, “Bosco in tavola”, salone dedicato alla scoperta delle specialità culinarie italiane legate al bosco e alla biodiversità con prodotti d'alta quota, bevande e distillati aromatizzati e naturali, e “Tecnovitis”, mostra-convegno dedicata all'innovazione digitale in viticoltura con macchine e intelligenze per l'azienda agricola biologica e sostenibile.

Tra gli eventi nel programma si segnalano inoltre il Triathlon dei Boscaioli, in programma sabato 25 con 48 atleti coinvolti in una competizione speciale a staffetta su 3 prove, il carving artistico con motosega, le lavorazioni live di legno di ulivo e gli incontri micologici su funghi e tartufi e la prima edizione di Enoforum Bio, conferenza internazionale sulle nuove conoscenze in viticoltura e vinificazione biologica.