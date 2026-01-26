Quasi 9mila visitatori per Pantheon e i giocattoli vintage

Quasi novemila visitatori in tre giorni per le fiere del collezionismo organizzate da Piacenza Expo. Le edizioni 2026 di Pantheon, storica fiera nazionale di numismatica e filatelia alla 43ª edizione, e della Mostra-mercato del giocattolo vintage, alla 7ª edizione, hanno registrato numeri da record, diventando le più frequentate di sempre. Il successo è stato favorito da oltre 100 espositori per Pantheon (+15% rispetto al 2025) e 120 per la mostra del giocattolo vintage (+20%), e dalla passione dei visitatori di tutte le età.

«Il merito va agli espositori e alla qualità delle collezioni, ma anche all’organizzazione che garantisce oggetti sempre diversi», spiega il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli.

La mostra del giocattolo vintage avrà un secondo appuntamento stagionale sabato 9 e domenica 10 maggio, sempre ad ingresso gratuito.

Pantheon, pur consolidata, ha fatto da traino alla mostra del giocattolo: molti visitatori della giornata inaugurale sono tornati per vedere anche i giocattoli d’epoca, oggi veri oggetti da collezione. Tra le curiosità, l’esposizione di automodelli dell’Associazione “Die cast scala 1:8 Italia” e un originale modello di Fiat 126 della “Gostbuster ad Piaseinsa”, ispirato al celebre film.