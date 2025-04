Consorzio Terrepadane: «Stop definitivo ai tentativi di commissariamento»

Il Consorzio Terrepadane rende noto che in data 17 aprile 2025, il Consiglio di Stato di Roma con sentenza n. 3358 ha respinto l’appello proposto dal Ministero del Made in Italy contro la sentenza del TAR di Parma (n. 367/2023), che aveva annullato il provvedimento di commissariamento di Terrepadane disposto su sollecitazione di alcuni Soci. L’annullamento è quindi stato confermato in seconda istanza ed è definitivo.

Lo rende noto il Consorzio, aggiungendo che «il Presidente e il Consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario Terrepadane sottolineano come la sentenza metta in evidenza ancora una volta l'assoluta legittimità della tornata elettorale che ha portato nel 2021 all'elezione del Consiglio che entrò in carica e che fu poi completamente riconfermato dalle elezioni (mai impugnate) del 2023. Rilevando quindi con grande soddisfazione la bontà delle scelte assunte a suo tempo, il Consiglio di amministrazione non può non considerare con grande rammarico il notevole esborso di risorse economiche e di impegno che sono state necessariamente profuse per far fronte ai ricorsi, alle due ispezioni ministeriali ed a tutte le azioni che sono state condotte da alcuni Soci in questi anni».