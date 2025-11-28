Emergenza lupi: «Vanno gestiti e risarciti danni agli agricoltori»

Gestire il numero di lupi, e quindi abbattere quelli ritenuti in eccesso, «perché la loro presenza rimanga nei numeri che i nostri territori consentono». Censirne il numero il maniera «veritiera». Fare azioni puntuali di controllo e risarcire, con zero burocrazia, gli interi danni che gli agricoltori subiscono, anche quelli collaterali. Sono alcune delle richieste levatesi durante la riunione nel salone parrocchiale di Piozzano per parlare dell’emergenza, così è stata definita, lupi. Un tema che al solo nominarlo accende gli animi. Prova ne è stato il clima surriscaldatosi durante la riunione che ha vissuto momenti a dir poco vivaci. E questo nonostante la premessa del consigliere regionale di Fratelli d'Italia che ha organizzato l'evento, Giancarlo Tagliaferri: «per noi il lupo è un’animale nobile e nessuno di Fratelli d’Italia vuole fargli la guerra».



