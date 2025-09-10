Fine settimana di calici con il Valtidone Wine fest

Questo fine settimana Ziano si prepara ad accogliere la seconda tappa del Valtidone Wine fest. Il festival itinerante dei vini, che a Ziano porta la firma di Sette Colli in Malvasia, farà il paio con la 73° festa dell’Uva. Per l'occasione sabato alle 18 in comune inaugura Racconto in fotografie, un viaggio fotografico per ripercorrere la storia della festa organizzata dalla Pro loco. Domenica in paese torneranno a sfilare i carri dell’uva e torneranno a sfidarsi squadre di giovani nel primo Palio dell’Uva, gara di pigiatura e tiro al trattore. Dal mattino nel cortile del palazzo comunale, e in quello antistante messo a disposizione da un privato, venti cantine allestiranno due sale degustazioni. Per tutta la giornata ci saranno mercatini, banco di beneficenza. In serata verranno serviti aperitivi a base di malvasia. Non mancheranno laboratori per bambini. Sabato sera largo alla musica di Cisco & Cockerels mentre domenica la chiusura sarà affidata a The Tinnitus.