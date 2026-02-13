In difesa del Made in Italy, a Bologna oltre 500 agricoltori piacentini
Alla manifestazione di lunedì, per dire «Stop agli inganni del codice doganale e più tutele contro gli effetti dei cambiamenti climatici che minacciano la Food Valley»
Redazione Online
|2 ore fa
Una precedente manifestazione di Coldiretti
Ci saranno anche oltre 500 agricoltori piacentini di Coldiretti, guidati dal direttore Roberto Gallizioli - lunedì 16 febbraio, dalle ore 9.30, al Padiglione 19 della Fiera di Bologna - alla manifestazione in difesa del Made in Italy a tavola, per «fermare gli inganni del codice doganale e chiedere maggiori tutele rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici che mettono a rischio le eccellenze della Food Valley».
Ai lavori prenderà parte anche il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Per l’occasione sarà allestita la mostra «Gli inganni del codice doganale» per rivelare i trucchi con i quali prodotti stranieri, spesso Extra Ue, di bassa qualità vengono italianizzati grazie a lavorazioni anche minime permesse dalla regola dell’ultima trasformazione sostanziale, per essere esportati all’estero come Made in Italy. Ma ci saranno anche le specialità della Food Valley messe in pericolo dai mutamenti del clima, tra siccità e devastanti alluvioni.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Storie di voi, il sogno di Mauro e Grazia tra galline felici e funghi Shiitake
2.
Ferriere, oltre 300 escursionisti illuminano il Crociglia contro il parco eolico
3.
Incappucciati tentano di rapinarla in auto, lei urla e li mette in fuga, un vicino filma tutto
4.
Supermercati Sigma, è crisi: ottanta lavoratori rischiano