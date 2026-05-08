"Mondo delle Malvasie", premiata la qualità della Cantina Valtidone

Il concorso internazionale Il Mondo delle Malvasie ha premiato la qualità dei vini di Cantina Valtidone di Borgonovo. Le etichette 50 Vendemmie colli piacentini malvasia doc e Aurora colli piacentini malvasia doc frizzante, hanno conquistato due medaglie d’argento. La diciassettesima edizione del concorso, organizzata dalla Regione Istriana e Vinistra in collaborazione con il Politecnico di Fiume l’Università di Zagabria e con il contributo dell’Unione Internazionale degli Enologi, si è tenuta a Poreč, in Croazia. Anche quest’anno il concorso ha coinvolto migliaia di addetti ai lavori e appassionati di enologia.

«Stiamo cercando di elevare sempre più lo standard qualitativo dei nostri vini – dice il presidente di Cantina Valtidone Gianpaolo Fornasari - per poter soddisfare le differenti esigenze di mercato, dalla grande distribuzione fino ai ristoranti più rinomati e ogni singolo premio è idealmente esposto orgogliosamente nelle case di centinaia di famiglie della Valtidone».