Nuove tecnologie, al Marcora via al percorso "Digital agrifood"

Si chiama "Digital agrifood e valorizzazione del territorio" ed è il nuovo percorso di studi dell’Istituto superiore Marcora di Castel San Giovanni. Al percorso tradizionale, cinque anni con una particolare sottolineatura sull’aspetto vitivinicolo e della produzione di olio, si aggiungono ora quattro anni con un occhio particolarmente rivolto alle nuove tecnologie.

«L’attenzione - dice il direttore di sede Marco Francolini - sarà particolarmente indirizzata verso tutto ciò che concerne gli aspetti delle nuove tecnologie legate all’agricoltura, agricoltura 4.0, utilizzo dei droni e dei sistemi informatici all’interno delle aziende agricole e poi ancora agricoltura di precisione, sostenibilità ambientale». Terminati i quattro anni a Castello, gli studenti e le studentesse che sceglieranno la formula denominata 4+2 potranno indirizzarsi verso un percorso di specializzazione in un istituto di formazione superiore, oppure scegliere un percorso universitario oppure ancora potranno dirottarsi nel mondo del lavoro.

Nel frattempo si attende l'avvio dei lavori per la costruzione di una nuova ala e per lo spostamento della cantina e del frantoio, da via Montanara a via Sauro.