Ringraziamento di Coldiretti, appuntamento a Lugagnano

È un programma ricchissimo quello che sarà presentato domenica prossima, il 30 novembre, a Lugagnano, quando sarà celebrata la Giornata provinciale del Ringraziamento, un rito antichissimo, al quale Coldiretti ha ridato attualità già da anni, sfruttando l’occasione per proporre anche momenti di divulgazione delle attività agricole.

La manifestazione si aprirà nelle prime ore della mattinata, seguendo un programma ricco di momenti cerimoniali e convivialità: in apertura il tradizionale Raduno dei mezzi agricoli in Piazza Casana, con trattori e macchinari che arriveranno da tutta la provincia per essere parte del corteo e ricevere la benedizione.

A seguire, le autorità e la comunità si riuniranno per il Corteo, accompagnato dalle note del Corpo Bandistico La Magiostrina, che sfilerà per le vie del paese fino alla Chiesa Parrocchiale.

Il momento centrale della mattinata sarà la Santa Messa alle 11, che sarà presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Piacenza e Bobbio, Mons. Adriano Cevolotto.

Concelebreranno il Consigliere Ecclesiastico Don Giuseppe Sbuttoni e il Parroco Don Josué Brito Da Silva.

Al termine della funzione religiosa, il programma prevede i saluti delle Autorità e, immancabile, la Benedizione dei mezzi agricoli. Si proseguirà poi con la degustazione dei prodotti tipici e delle eccellenze del territorio, un’occasione per celebrare i frutti della terra piacentina. La Giornata del Ringraziamento prevede il Mercato di Campagna Amica per l’intera mattinata.

Nel primo pomeriggio la vita della manifestazione si sposterà nuovamente nelle piazze Casana e Castellana, dove proseguiranno le numerose iniziative, offrendo un’occasione unica per conoscere le nostre tradizioni.

Un impegno quotidiano che dà futuro Anche il direttore di Coldiretti Piacenza, Roberto Gallizioli, ha sottolineato come la Giornata del Ringraziamento sia un’occasione importante per riconoscere il lavoro quotidiano degli agricoltori e delle loro famiglie.

«Il Ringraziamento - ha affermato - rappresenta un momento per riconoscere l’impegno di chi, attraverso sacrifici, passione e competenza, custodisce il territorio e garantisce alla comunità cibo sano e di qualità. È anche un invito a rinnovare la fiducia nel futuro e a promuovere un modello agricolo sostenibile, innovativo e profondamente umano».