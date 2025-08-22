Friday, August 22

Vendemmia in Valtidone: «Uva sana e grappoli in abbondanza»

Secondo gli addetti ai lavori la raccolta 2025 si preannuncia ottima

Mariangela Milani
August 21, 2025|1 ora fa
La vendemmia in Valtidone è partita sotto i migliori auspici. Uva sana e grappoli in abbondanza, tanto da far dire agli dire agli addetti ai lavori che la vendemmia 2025 si preannuncia «ottima». «Quantità e qualità sono buone» dice l’agronoma di Cantina Valtidone Sara Monaco. Ci sono tanta malvasia, tanta barbera» dice l’enologo di Cantina Valtidone Francesco Fissore. «Quest’anno – aggiunge – l’estate è stata asciutta e questo non ha favorito la formazione di muffe. Abbiamo previsioni molto buone sia per i bianchi che per i rossi». Anche tra chi conferisce, come Massimo Vitali la cui azienda a conduzione familiare si trova a Trevozzo, il morale è alto. «La resa e la qualità sono buone - dice il viticoltore -. Il caldo non ha infierito».
Dallo stabilimento di Vicobarone, Cantina di Vicobarone, i commenti degli esperti non si discostano. »La qualità dell’uva che vediamo arrivare – dice l’enologa Laura Gonzales – è molto buona. Quest’anno – aggiunge – è una vendemmia molto abbondante. Siamo contenti».
La vendemmia 2025 è sempre più «rosa». Lo dimostrano le storie di tante donne che, sia tra i filari sia nei laboratori dove si testa la qualità dell'uva, ricoprono ruolo di sempre maggiore responsabilità. Le loro storie su Libertà.

