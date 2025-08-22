Vendemmia in Valtidone: «Uva sana e grappoli in abbondanza»
Secondo gli addetti ai lavori la raccolta 2025 si preannuncia ottima
Mariangela Milani
August 21, 2025|1 ora fa
La vendemmia in Valtidone è partita sotto i migliori auspici. Uva sana e grappoli in abbondanza, tanto da far dire agli dire agli addetti ai lavori che la vendemmia 2025 si preannuncia «ottima». «Quantità e qualità sono buone» dice l’agronoma di Cantina Valtidone Sara Monaco. Ci sono tanta malvasia, tanta barbera» dice l’enologo di Cantina Valtidone Francesco Fissore. «Quest’anno – aggiunge – l’estate è stata asciutta e questo non ha favorito la formazione di muffe. Abbiamo previsioni molto buone sia per i bianchi che per i rossi». Anche tra chi conferisce, come Massimo Vitali la cui azienda a conduzione familiare si trova a Trevozzo, il morale è alto. «La resa e la qualità sono buone - dice il viticoltore -. Il caldo non ha infierito».
Dallo stabilimento di Vicobarone, Cantina di Vicobarone, i commenti degli esperti non si discostano. »La qualità dell’uva che vediamo arrivare – dice l’enologa Laura Gonzales – è molto buona. Quest’anno – aggiunge – è una vendemmia molto abbondante. Siamo contenti».
La vendemmia 2025 è sempre più «rosa». Lo dimostrano le storie di tante donne che, sia tra i filari sia nei laboratori dove si testa la qualità dell'uva, ricoprono ruolo di sempre maggiore responsabilità. Le loro storie su Libertà.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Ubriaco entra in giardino per rubare un’auto, preso a pugni dal proprietario
2.
Dario Costantini e Adriana Volpe, davanti al mare il primo scatto "ufficiale"
3.
Ferragosto tra tutto esaurito e overtourism con code da 12 chilometri (video)
4.
Vigolzone piange Momo, morto a 10 anni sotto un treno in Egitto