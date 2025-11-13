Al via il dottorato Agrisystem «Esperienza scientifica importante»

Anche quest'anno sono oltre una ventina gli studenti iscritti al dottorato in Agrisystem dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, selezionati dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza e di Scienze Agrarie, alimentari e ambientali. L'Ateneo ha dato loro il benvenuto ieri mattina in Sala Piana con il tradizionale Welcome Day: a fare gli “onori di casa” Paolo Ajmone Marsan, direttore del PhD in Agro-Food System, Pier Sandro Cocconcelli e Laura Zoni, rispettivamente preside della Facoltà di Scienze Agrarie e professoressa in rappresentanza di Marco allena preside di Economia e Giurisprudenza.

«I dottorandi sono stati selezionati da oltre 35 che si sono presentati – ha detto Marsan – avranno l'opportunità di passare tre anni unici in un percorso che li porterà ad avere un'esperienza scientifica importante sia in Italia sia con un periodo all'estero. PhD che è nato nel 2009 e affronta il settore agroalimentare sia dal punto di vista scientifico e tecnico, sia economico e legale. Diventeranno dei problem solver e scopriranno cose che noi non sappiamo ancora».

Tra gli studenti che si sono iscritti in passato c'è anche chi ha scelto in seguito di percorrere la via della ricerca tornando a Piacenza dopo un'esperienza all'estero, è il caso di Ilaria Galavotti, che ha raccontato agli studenti la sua esperienza in Agrisystem insieme a un'altra ex studentessa, Matilde Maria Passamonti, che dopo il PhD ha iniziato a lavorare nell'azienda agricola Torrazza di Vescovato (Cremona).