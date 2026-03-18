Allied, premio Azienda Vincente per la sua straordinaria crescita
Alberici: «In 25 anni siamo passati da tre dipendenti a 1.180 e a 375 milioni di fatturato».
Redazione
|2 ore fa
La premiazione di Allied
Un altro importante riconoscimento ha arricchito il palmarés di Allied International, capogruppo di Allied International Group, che entra nel novero delle “Aziende Vincenti” selezionate da Intesa Sanpaolo. Durante la cerimonia di consegna del premio, il presidente e Ceo Valter Alberici ha ricordato lo straordinario percorso di crescita del Gruppo, caratterizzato da 25 anni di risultati sempre positivi, un aumento del personale da 3 a 1.180 dipendenti ed un fatturato consolidato che ammonta oggi a 375 milioni di euro. In occasione della cerimonia, Alberici ha sottolineato le intuizioni chiave di questo successo.
In primo luogo l’essere stati i primi nel settore del piping a coniugare strategicamente produzione e distribuzione acquisendo diverse importanti aziende produttive storiche in difficoltà finanziaria in Italia e all’estero. Secondariamente, l’aver saputo gestire efficacemente gli asset, considerati insieme al personale il più grande valore aziendale, continuando ad investire per aumentare la produttività e competitività delle aziende del gruppo. Fondamentale è stato inoltre mantenere sempre un elevato livello di patrimonializzazione reinvestendo sistematicamente l’utile generato, guadagnando così la fiducia ed il sostegno del mondo bancario e rendendo il Gruppo Allied finanziariamente solido.
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