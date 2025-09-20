Ambiente e sicurezza sul lavoro da trent'anni come missione

Teco festeggia 30 anni: celebra il passato, ma soprattutto guarda al futuro, all’insegna del claim “Changing together”. D’altra parte l’innovazione e la propensione al cambiamento fanno parte del dna di questa realtà che si occupa di ambiente, sicurezza sul lavoro e salute (medicina del lavoro, igiene del lavoro, sistemi di gestione), fornendo consulenza e servizi e supportando le aziende (dalle più piccole alle più grandi). Quasi 1.000 i clienti attivi, un fatturato da oltre 20 milioni di euro che la porta al top delle aziende piacentine, 20mila ore di formazione a lavoratori erogate in un anno, 82 dipendenti con un’età media attorno ai 40 anni e 160 professionisti tra tecnici, medici e infermieri.

«Il cammino di Teco partì da un piccolo ufficio di 80 metri quadrati in corso Garibaldi a Fiorenzuola d’Arda dove avevamo già realizzato un piccolo ambulatorio per fare le visite mediche di idoneità al lavoro, il mercoledì pomeriggio», ricorda Ivano Poggi, cofondatore di Teco Srl e oggi socio unico e amministratore delegato della società, che ha mantenuto la sede a Fiorenzuola ma ne ha aperte altre, in particolare a Piacenza città, in via Faustini, e anche all’estero».