Appello dei costruttori: «Mancano centinaia di "nuovi" geometri»

In Confindustria l’incontro di Ance con gli studenti del Tramello. «Servono le competenze informatiche dei giovani»

Patrizia Soffientini
Patrizia Soffientini
|2 ore fa
Servono tecnici, progettisti, anche architetti e ingegneri. Ma sostanzialmente l’appello delle imprese si rivolge ai giovani futuri geometri che scelgono anche percorsi professionali diversi da quelli universitari, tecnici che sapranno destreggiarsi con l’intelligenza artificiale, gestire il Bim (Building Information Modeling), la metodologia per la progettazione e gestione digitale degli edifici, obbligatoria entro il 2028 per gli appalti nella pubblica amministrazione.
A parlare di una professione molto richiesta - la Scuola Edile valuta in centinaia i profili mancanti già oggi - sono stati in Confindustria Piacenza davanti ai ragazzi delle terze e quarte dell’Istituto Tramello, Maurizio Croci, presidente regionale di Ance, l’associazione dei costruttori, Matteo Raffi, presidente della Scuola Edile (a loro volta geometri), Carla Cogni, amministratrice dell’impresa Cogni Spa. 
