Assegnazione alloggi ERP, pubblicate le graduatorie provvisorie

Sono pubblicati sul sito Internet comunale, con accesso diretto dalla pagina web comune.piacenza.it/abitazioni e all'Albo Pretorio online dell'ente, nonché affissi in cartaceo presso l'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa di via Beverora 57, gli elenchi provvisori relativi alla prima finestra di apertura del Bando per l’assegnazione degli alloggi Erp 2026-2028, riguardanti le domande presentate tra il 5 marzo e il 4 maggio di quest'anno.

Le liste, pubblicate in forma del tutto anonima e identificabili unicamente attraverso il numero di protocollo ricevuto via e-mail al momento della trasmissione della propria istanza, includono sia le richieste ammesse, con i punteggi assegnati a ciascuna, sia quelle escluse con le rispettive motivazioni.

L’elenco delle domande ammesse è diviso in 6 graduatorie distinte, in base alla grandezza dell'alloggio adatto al numero dei componenti del nucleo familiare richiedente. All'interno di ciascuna di queste sei categorie, le istanze sono ordinate partendo dal punteggio più alto a quello più basso. L’elenco delle domande escluse segue invece il numero di protocollo generale.

Per assistenza nell'individuare la propria posizione in graduatoria, o qualora non si avesse a disposizione il proprio numero di protocollo, è possibile contattare il Centro di Assistenza Fiscale (CAF) presso il quale si è compilata e inviata la domanda, oppure rivolgersi direttamente all'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa, contattabile allo 0523-492162 o allo 0523-492902, operativo il lunedì dalle 8.45 alle 13.30, il mercoledì dalle 8.45 alle 12 e il giovedì dalle 8.45 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 17.30.

Eventuali osservazioni possono essere presentate dai cittadini interessati entro e non oltre il 18 giugno prossimo, per poi essere sottoposte all'esame dell'apposita Commissione cui seguirà la formulazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata - unitamente all'elenco delle domande escluse - entro venerdì 31 luglio, restando valida fino all'entrata in vigore di quella successiva.

Le osservazioni possono essere trasmesse, solo da una casella PEC, all'indirizzo [email protected] , rivolgendosi gratuitamente ai CAF convenzionati per supporto. In alternativa, è possibile inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'Ufficio Abitazioni e Diritto alla Casa del Comune di Piacenza, presso la sede di via Beverora 57.

Contestualmente all'avvio della nuova graduatoria, l'Amministrazione comunica che si sono concluse definitivamente le procedure di assegnazione relative al secondo bando indetto nel 2025. A seguito dello scorrimento di quella graduatoria, sono stati assegnati in tutto 44 alloggi ai nuclei familiari aventi diritto.