Astra, quattro ore di sciopero: "Per salari dignitosi"

Uno sciopero di 4 ore presso lo stabilimento Astra-Iveco di Piacenza è stato proclamato dalla Fiom-Cgil di Piacenza per le ultime ore del turno di mercoledì 9 aprile, coinvolgendo le lavoratrici e i lavoratori negli ultimi quattro turni di ogni giornata lavorativa.

"La mobilitazione rientra in un pacchetto nazionale di iniziative volte a denunciare l’inefficacia del Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (Ccsl) nel tutelare salari e condizioni di lavoro - si legge nella nota sindacale -. In un contesto segnato da inflazione, aumento del costo della vita e ricorso sempre più frequente agli ammortizzatori sociali, il Ccsl non garantisce adeguate difese al potere d’acquisto delle retribuzioni".

"La situazione è ulteriormente aggravata dall’atteggiamento di chiusura di Stellantis, CNH e Iveco - prosegue il comunicato -, che hanno avviato confronti su temi cruciali come la struttura del premio di risultato e l’inquadramento, escludendo la FIOM dal tavolo delle trattative".

"La Fiom - conclude il sindacato - rivendica: un premio di risultato con una quota fissa e non penalizzante in caso di malattia; integrazione al reddito per i periodi di cassa integrazione; un aumento salariale reale, che vada oltre la sola difesa del potere d’acquisto".