Aziende a caccia di talenti, è il Career Day in Cattolica

Cento tra aziende, enti del terzo settore, istituti bancari, micro e macro imprese, associazioni di categoria da un lato e centinaia di giovani dall'altro. Questi alcuni dei numeri che fotografano la 25° edizione del Career Day ospitato nell'ateneo piacentino di Università Cattolica. Nella piazzetta interna della facoltà di economia aziende e studenti hanno potuto incontrarsi per incrociare domanda e offerta. Una formidabile occasione per gli studenti di venire a contatto con il mondo del lavoro su cui stanno per affacciarsi, gettando così le base del loro futuro, e per le aziende di andare a caccia di giovani talenti. Il tutto all'interno di un luogo, l'ateneo piacentino di Università Cattolica, in cui gli studenti e le studentesse si sono formati e stanno forgiando le loro competenze.

«Questa iniziativa – dice Michelangelo Balicco, direttore marketing – Career service – è il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo cento aziende in rappresentanza di attività del territorio, e non solo, grazie a cui riusciamo a dare un ventaglio di opportunità ai nostri studenti che provengono di tutte le tre facoltà: agraria, economia, scienze della formazione».