Buona notizia dalla logistica, assunzione per 120 operai

Dal primo settembre 120 operai del polo logistico di Castelsangiovanni hanno ottenuto la tanto agognata stabilizzazione e altri 60 la otterranno dal primo di ottobre. Si tratta di lavoratori fino a ieri forniti da appaltatori e che ora vengono invece assunti direttamente dagli operatori della logistica per cui prestano servizio. L'assunzione è avvenuta grazie «ad un’estenuante trattativa» come viene definita in un comunicato del coordinamento provinciale del sindacato S.I. Cobas. Nello specifico 120 lavoratori, precedentemente forniti dall’appaltatore Inovys Logistics, sono stati assunti direttamente dall’operatore Marr, presente da anni nel polo della Barianella. Dal 1 ottobre toccherà invece a 60 lavoratori che passeranno dall’essere assunti dal Consorzio Cal, all’essere assunti direttamente da Gxo. «Assunzione diretta – si legge nel comunicato del S.I.Cobas – significa stabilità, certezza dell’impiego e del salario, possibilità di ricorrere a prestiti e mutui in banca».