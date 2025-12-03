“Business Speed Date al Femminile”, 100 imprenditrici si raccontano

Cento partecipanti per una maratona di «match one to one» (incontri faccia a faccia). Tanta energia in circolo e la creazione di una rete di imprese che rende tutte più motivate e forti. Questa la carta di identità dell’incontro «Business Speed Date al Femminile», tenutosi di recente alla sede della Camera di Commercio di Parma, ed organizzato dal Comitato imprenditoria femminile dell’Emilia, su idea e proposta della vicepresidente: l’imprenditrice piacentina Federica Bussandri. Partecipato da imprenditrici di diverse tipologie – dalla libera professionista alla consulente, dalla partita Iva all’ad o socia di un’impresa – lo speed date è stato il primo evento in presenza organizzato dal Comitato per l’imprenditoria femminile da quando, quest’anno, si è costituito come soggetto unico per le Camere di Piacenza Parma e Reggio.

Questi i territori di provenienza delle quasi 100 imprenditrici che hanno aderito allo speed date: c’erano architette, apicoltrici, tatuatrici, grafiche, esperte di marketing, editor, consulenti finanziarie, imprenditrici nei più svariati settori: ricettività alberghiera o di B&B, ristorazione (anche con le nuove formule delle chef a domicilio, del catering, della cucina condivisa), ricamo e sartoria, traduzione e interpretariato, falegnameria e artigianato, estetica e benessere, logistica ed energie rinnovabili, servizi come le agenzie di viaggio, e tanto altro.

Una costellazione di professioni, che in molti casi le donne sanno rinnovare, osando, proponendo, anticipando tendenze. E anche comunicando in maniera efficace: le imprenditrici avevano tre minuti per raccontarsi, focalizzando la propria presentazione su ciò che le rende ‘uniche’. Il business speed date era già stato sperimentato a Piacenza negli anni scorsi ed è stato ora condiviso dal Comitato dell’Emilia «in un’ottica di patrimonio condiviso» come sottolineato in apertura dalla vicepresidente Bussandri che – a margine dell’evento - evidenzia: «L’imprenditoria femminile nel Piacentino ha registrato nell’ultimo anno un calo di 48 unità; un calo minimo, certo, ma noi vogliamo invertire subito questa tendenza e far crescere il tessuto imprenditoriale al femminile. Come Comitato supportiamo le imprenditrici attraverso azioni di informazione e formazione (ad esempio con il recente webinar dedicato alla certificazione della parità di genere), e facilitando la creazione di reti di impresa». L’iniziativa proposta con lo Speed Date va in questa direzione. «Lavoriamo inoltre – ha concluso la vicepresidente - anche con le nuove generazioni, per stimolarle a sviluppare una cultura di impresa».