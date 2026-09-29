Carburanti calmierati, fila ai distributori Eni già di prima mattina

Una dopo l’altra le automobili si sono avvicendate dalla prima mattina nelle stazioni di rifornimento “Enilive”. In quella lungo strada Caorsana, ancora alle 15, la sosta per fare benzina proseguiva in maniera incessante. La scelta di Eni di porre un tetto massimo sui carburanti commercializzati da Enilive, sua società controllata, motivato come un price cap inteso quale contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e ai propri clienti, ha dunque avuto come prevedibile un subitaneo effetto alla pompa di benzina.

Il limite di 2,19 euro per un litro di gasolio e di 1,99 per uno di benzina è stato come il miele per le api agli occhi di molti automobilisti. La conferma arriva da Marco Piccoli, titolare di una stazoine di rifornimento “Enilive” sulla Caorsana.