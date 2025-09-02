Castelsangiovanni, partito il cantiere per il nuovo sito Moncler

Prende forma il nuovo insediamento logistico di Moncler di Castelsangiovanni a sud dell’A21 e a est della strada del Colombarone. Passando lungo la strada si può notare il cantiere che ha delimitato l’intera area dove sorgerà il nuovo capannone di circa 100mila metri quadrati coperti, del costo di 80 milioni di euro. Entro il 10 settembre la Regione dovrebbe pubblicare sul Bur (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna) l’atto che certifica la conclusione dell’iter per l’allargamento in variante agli strumenti urbanistici, a cui il consiglio comunale a fine luglio ha dato il via libera. Da quel momento verrà siglata la convenzione tra Comune e soggetto proponente, dopodiché verrà rilasciato il permesso a costruire. Da quel momento in poi si vedrà quindi fisicamente sorgere il nuovo capannone, operativo entro il 2028.