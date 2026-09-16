Cisl, 20mila pensionati: «Una grande risorsa esentarli dai ticket»

Il passaggio del testimone ora è cosa fatta, Antonio Colosimo è il nuovo componente della segreteria generale della Federazione Nazionale Pensionati Cisl di Parma e Piacenza. L’ufficialità è arrivata al termine del consiglio generale che si è tenuto alla cooperativa Il Germoglio, e prenderà il posto dell’amico Aldo Baldini. A fare gli onori di casa Mario Spezia della Cooperativa San Martino, a rappresentare la Cisl di Parma e Piacenza, il segretario provinciale Michele Vaghini e il segretario FNP Federico Ghillani, presente anche la segretaria generale della FNP dell’Emilia Romagna Gina Risi. Dopo otto anni Baldini lascia dunque un incarico che lo ha legato fortemente ai pensionati piacentini: «Per me è stato molto importante essere impegnato nella segreteria, sono molto contento perché nel tempo si è creata una squadra di grande esperienza. Rimarrò comunque a disposizione della nuova segreteria, se vorranno sarò ben felice di dare il mio contributo».

Quasi 20mila i pensionati rappresentati tra Parma e Piacenza, tante le sfide future.