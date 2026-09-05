Affari di fine estate: domenica in centro ritorna lo Sbaracco

l Torna “Lo Sbaracco”, il consueto appuntamento alla fine dei saldi estivi che questa domenica dalle 9 alle 20, nel centro storico, proporrà una giornata di affari e sconti nei negozi che aderiscono all’iniziativa.

A presentare l’evento, giovedì pomeriggio in conferenza stampa nella sala consigliare di palazzo Mercanti, accanto all’assessore al Commercio Simone Fornasari, i componenti della Cabina di regia: i rappresentanti delle associazioni di categoria - Gianluca Barbieri e Filippo Fariselli per Confcommercio, Giorgio Bonori per Confesercenti, Enrica Gambazza per Cna - e Anna Luisa per Iscom Group.

«È un evento che ogni anno ritorna con grande attesa per tutto il comparto commerciale - spiega Fornasari -, un evento che richiama numerose persone, non solamente da Piacenza ma anche da fuori città e provincia».

La lista dei negozi aderenti è consultabile su www.vitaincentroapiacenza.com. Per consentire lo svolgimento della manifestazione, dalle 6 e 30 alle 20 e 30 di domenica sarà consentita la circolazione ai soli residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso, in via Cavour, via Daveri, via Legnano, via Romagnosi (tratto via San Giuliano – via Daveri), via XX Settembre, nel tratto di via Carducci tra via XX Settembre e via Romagnosi, in via Pace, piazza Duomo, via Chiapponi, via Sopramuro, via San Donnino, via Medoro Savini, via Sant’Antonino, nel tratto di corso Garibaldi tra via Illica e largo Battisti, in via Calzolai (da via Mentana a via Illica e da vicolo Manzini a vicolo Sant’Ulderico), in via Illica, nel tratto di via San Giovanni tra corso Vittorio Emanuele e il civico 3, in corso Vittorio Emanuele, in via Nova (dall’intersezione con Corso Vittorio Emanuele al civico 35), in via Felice Frasi, in piazzetta Grida e in piazza Cavalli.

I mezzi del trasporto pubblico locale potranno comunque circolare lungo le direttrici stradone Farnese - via Venturini e in piazza Borgo (da via Taverna verso via Castello).

Dalle 6 alle 24 di domenica 6, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in corso Vittorio Emanuele, piazzetta Grida, piazza Duomo, via Cavour, via Chiapponi, via Frasi, via Legnano, via Pace, via San Donnino, via Nova (tra corso Vittorio Emanuele e il civico 35), via Savini, via Daveri e via Sopramuro.

L’iniziativa rientra nel progetto di marketing e promozione del territorio “Al centro le persone”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e dal Comune di Piacenza.