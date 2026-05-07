Affittacamere e hotel sconosciuti al fisco, evasi tre milioni di euro

Due strutture piacentine del settore ricettivo-alberghiero totalmente inadempienti al Fisco sono state scoperte dalla Guardia di Finanza, nell'ambito dell’attività di contrasto all’evasione fiscale ed al sommerso d’azienda

L’attività investigativa, condotta dai militari delle Fiamme gialle di Piacenza, è partita da elementi informativi raccolti direttamente e tramite sopralluoghi che, avvalorati dai riscontri con le evidenze emerse dalla consultazione delle banche dati in uso al Corpo, hanno consentito di individuare un’affittacamere ed un hotel, entrambi gestiti dal medesimo soggetto economico, risultati totalmente inadempienti sotto il profilo fiscale.

Tali strutture risultavano ampiamente pubblicizzate su una delle principali piattaforme di intermediazione immobiliare on-line, con numerose recensioni rilasciate dai clienti.

L’attività di analisi e ricostruzione delle operazioni imponibili è stata articolata e complessa, anche per la totale assenza di un sistema di contabilità e dalla imponenza della documentazione fiscale, conservata in maniera estremamente frammentaria. La ricostruzione delle evidenze fiscali è stata effettuata anche mediante l’incrocio dei dati rilasciati dalla piattaforma on-line utilizzata per promuovere le strutture ricettive.

Complessivamente sono stati sottratti a tassazione redditi d’impresa per circa 3 milioni di euro.