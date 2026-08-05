«Affittasi», «Vendesi», «Attività cessata»: vetrine spoglie in Corso Garibaldi

«Affittasi», «Vendesi», «Attività cessata»: sono alcuni dei cartelli affissi alle pareti delle decine di vetrine spoglie in Corso Garibaldi, dove ormai è evidente come il viale sia soggetto ad una sempre più grave desertificazione commerciale. «È molto triste vedere corso Garibaldi in queste condizioni - spiega Enrico Crippa di SoundCity - È sempre stata una via storica dove si offrivano numerosi servizi. Ora non c’è più niente. I negozi stanno chiudendo e li stanno trasformando in garage. Nel momento in cui la via diventa un parcheggio e smette di essere un passaggio commerciale, la zona perde di attrattività per la gente».

Un problema molto noto anche all’Unione Commercianti di Piacenza: «È iniziato da quando è stata introdotta la Ztl nel centro storico e, se non si interverrà con soluzioni mirate, come bus navetta o parcheggi nelle vicinanze delle vie centrali, ci saranno ancora chiusure«, spiega il direttore Gianluca Barbieri.