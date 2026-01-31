Al punto Sigma di Castello il grazie dei lavoratori ai clienti

«… Tutti i sorrisi che ci lasciate sono la nostra medicina in per affrontare con più energia questo momento di transizione». È uno dei passaggi che si può leggere in un messaggio affisso alle vetrate del supermercato Sigma, all’interno del centro commerciale Le Cupole di Castel San Giovanni. Anche il punto vendita di Castel San Giovanni è infatti interessato dal momento di forte incertezza che sta attraversando il Gruppo Realco, che nel Piacentino conta quattro punti vendita, tra cui quello di Castello.

Nel frattempo il gruppo Piacere Castello, che in consiglio comunale siede tra i banchi di minoranza, esprime «solidarietà ai lavoratori per l’attuale situazione di incertezza» e al tempo stesso chiede all’amministrazione comunale di «farsi portavoce delle necessità degli utenti». Da Piacere Castello auspicano «un periodo di transizione sia quanto più breve e che l’arrivo di un nuovo marchio, con la vendita delle licenze, possa dare ai lavoratori la tranquillità necessaria».