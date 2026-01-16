All'asta immobili del Comune, nove appartamenti e cinque box

È online, sul sito www.comune.piacenza.it , l'avviso di messa all'asta per la vendita di alcuni immobili di proprietà dell'ente, destinati all'edilizia residenziale pubblica ma collocati in complessi "misti", nei quali la componente di alloggi Erp è inferiore al 50% o corrispondente, in alcuni casi, a una sola unità abitativa.

Gli immobili - nove appartamenti e cinque autorimesse - saranno oggetto di asta pubblica fissata per il 27 marzo, con inizio alle 9.30, presso il Municipio in piazza Cavalli, con la modalità delle offerte mediante scheda segreta che verrà confrontata con il prezzo posto a base di vendita. Le domande di partecipazione - con la relativa documentazione, specificata nell'avviso pubblico di riferimento - dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 di giovedì 26 marzo, al Quic di viale Beverora 57, in busta sigillata con ceralacca o nastro adesivo e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante all'esterno l'indicazione dei riferimenti del mittente (compreso il recapito telefonico) e la seguente dicitura: "Offerta e documenti per l'asta pubblica per la vendita di unità immobiliari site in Piacenza di proprietà del Comune di Piacenza", specificando inoltre il lotto di interesse. Qualora si presentino offerte per più di un immobile, è necessario mantenere plichi distinti per ciascuno.

Cinque abitazioni (con garage e, in un caso, anche cantina di pertinenza) si trovano in via Damiani 28/A, mentre i restanti quattro alloggi sono situati rispettivamente in via Cipelli 38, via Stradella 39, via Poggi 13/C e via Zago 16.