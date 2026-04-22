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Autismo e negozi accoglienti, «Confcommercio è pronta»

Il presidente Chiappa parla di 50 attività finora aderenti. Domani ai Filodrammatici il convegno “La bottega accanto”

Eleonora Bagarotti
Eleonora Bagarotti
|4 ore fa
Raffaele Chiappa
Raffaele Chiappa
1 MIN DI LETTURA
“La bottega accanto” è il titolo del convegno su inclusione e vita quotidiana delle persone con autismo promosso da Fondazione “La casa accanto”. Aperto a tutti, si terrà giovedì 23 aprile alle ore 16 al Filodrammatici, con ospiti, testimonial e studiosi. Al centro, il progetto nato in collaborazione con Confcommercio Piacenza. Ne parliamo con il presidente Raffaele Chiappa.
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