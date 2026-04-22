Autismo e negozi accoglienti, «Confcommercio è pronta»

“La bottega accanto” è il titolo del convegno su inclusione e vita quotidiana delle persone con autismo promosso da Fondazione “La casa accanto”. Aperto a tutti, si terrà giovedì 23 aprile alle ore 16 al Filodrammatici, con ospiti, testimonial e studiosi. Al centro, il progetto nato in collaborazione con Confcommercio Piacenza. Ne parliamo con il presidente Raffaele Chiappa.