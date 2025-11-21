Banco abusivo sul mercato di Castello, multa da 5mila euro

Aveva un banco sul mercato di Castelsangiovanni ma era del tutto abusivo. Per questo la Polizia locale gli ha rifilato una maxi multa pari a 5mila euro. Durante un controllo gli agenti hanno accertato che l’uomo, un 40enne nordafricano residente in Valtidone, non aveva nessuna autorizzazione al commercio. Per questo, oltre alla maxi multa, gli agenti della Polizia locale gli hanno anche ritirato tutta la merce, pari a circa mille chili di abiti usati.

«Dico grazie alla Guardia di Finanza e ai nostri agenti di Polizia locale per l’ottimo lavoro svolto dice la sindaca Valentina Stragliati -. Come Amministrazione comunale abbiamo dato mandato alla nostra Polizia Locale di intensificare i controlli soprattutto nei confronti di chi vende merce usata al fine di tutelare i clienti oltre che gli ambulanti che lavorano nel pieno rispetto delle regole».