Borgonovo, torna la festa del vino novello Picchio Rosso

A Borgonovo sabato, 8 novembre, e poi di nuovo domenica 9 novembre Cantina Valtidone ospita la Festa del vino novello Picchio Rosso. Sabato alle 10,30 sotto al tendone al coperto nel piazzale di via Moretta prenderà il via la premiazione del Concorso per le Scuole “60 Vendemmie in un’etichetta”. Al termine delle premiazioni ci sarà come sempre il rito dell’apertura della prima bottiglia di vino novello, che sarà offerto a tutti i presenti. Sia sabato dalle 10 alle 17 che domenica dalle 10 alle 17,30, sarà possibile approfittare di visite guidate in Cantina e nell’Enoteca. Nei due giorni funzionerà anche uno stand, dalle 11 alle 15, con gnocco fritto, tortelli, lasagne, cotechino, piatti tipici e anche caldarroste (queste ultime solo al sabato).

Sabato pomeriggio, dalle 15,30 alle 17,30, Master Kids proporrà laboratori creativi per bambini. Domenica sarà sempre possibile visitare lo stabilimento e dalle 10,30 Master Kids allestirà laboratori di cucina per bambini con pigne dolci (iscrizioni sul momento). Dalle 15 partirà un tour (su prenotazione tramite il sito) in pulmino nei vigneti con l’agronoma Sara Monaco. Al ritorno visita guidata in Cantina con l’enologo Francesco Fissore. Dalle 15,30 gli spazi della Cantina ospiteranno il Comic Cabaret Show, e cioè un’ora e mezza i compagnia degli attori del Comic Club. Entrambe le giornate si concluderanno con il taglio della torta Picchio Rosso..