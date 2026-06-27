Caldo, allerta arancione. In difficoltà i commercianti alimentari ambulanti
«Perdite fino al 40% sui prodotti deperibili». I problemi sorgono per chi non possiede il frigorifero, soprattutto se vende frutta e verdura
Danilo Di Trani
|2 ore fa
Il caldo non si ferma. Arpae ha diramato una allerta meteo arancione per Piacenza e altre zone dell'Emilia-Romagna per oggi e domani. Temperature estreme che provocano disagi ingenti ai lavoratori di molti settori, soprattutto per chi opera all'aperto.
Riscontrano molte difficoltà anche i commercianti alimentari ambulanti nel giorno del mercato aperto in piazza Cavalli: «Lavorare con questo caldo è disastroso. Cerchiamo di avere sempre l'acqua a portata di mano, al massimo chiudiamo e andiamo a casa un po' prima».
Chi può, ha una cella frigorifera per garantire il fresco dei prodotti più deperibili: «Siamo organizzati, per fortuna finché c'è elettricità siamo tranquilli». I problemi sorgono per chi non possiede il frigorifero, soprattutto se vende frutta e verdura: «Abbiamo scarti fino al 30/40%. Possiamo perdere anche 3.000€ al mese. La frutta, la verdura, le olive possono deperire molto velocemente».