Caldo, allerta arancione. In difficoltà i commercianti alimentari ambulanti

Il caldo non si ferma. Arpae ha diramato una allerta meteo arancione per Piacenza e altre zone dell'Emilia-Romagna per oggi e domani. Temperature estreme che provocano disagi ingenti ai lavoratori di molti settori, soprattutto per chi opera all'aperto.

Riscontrano molte difficoltà anche i commercianti alimentari ambulanti nel giorno del mercato aperto in piazza Cavalli: «Lavorare con questo caldo è disastroso. Cerchiamo di avere sempre l'acqua a portata di mano, al massimo chiudiamo e andiamo a casa un po' prima».

Chi può, ha una cella frigorifera per garantire il fresco dei prodotti più deperibili: «Siamo organizzati, per fortuna finché c'è elettricità siamo tranquilli». I problemi sorgono per chi non possiede il frigorifero, soprattutto se vende frutta e verdura: «Abbiamo scarti fino al 30/40%. Possiamo perdere anche 3.000€ al mese. La frutta, la verdura, le olive possono deperire molto velocemente».