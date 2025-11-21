Castello, Natale e commercio: parcheggio gratis fino alla Befana

Da sabato 29 novembre a martedì 6 gennaio, per parcheggiare negli oltre cento stalli blu che circondano il centro storico di Castelsangiovanni non bisognerà pagare. Scatta l’esenzione natalizia. Per favorire l’accesso in città, e soprattutto agli esercizi commerciali per cui questo periodo dell’anno rappresenta un momento particolarmente propizio, anche negli stalli blu si potrà parcheggiare liberamente. L’unica restrizione riguarda i 63 stalli che costeggiano i marciapiedi di corso Matteotti dove non si dovrà pagare ma occorrerà utilizzare il disco orario (negli orari in cui normalmente è prevista sosta a pagamento). Al massimo sarà infatti consentito fermarsi per non più di un’ora.