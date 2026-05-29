Confesercenti volta pagina, Nadia Bragalini nuova presidente

L’assemblea elettiva di Confesercenti Piacenza ha incoronato presidente Nadia Bragalini, che succede a Nicola Maserati, numero uno dell’associazione per nove anni, che ieri è stato salutato da un applauso spontaneo e al quale la stessa nuova presidente rivolge «un grazie di cuore». Confesercenti volta dunque pagina, ma lo fa nel segno della continuità. Dice infatti Nadia Bragalini che se oggi è imprenditrice lo deve al mondo delle confederazioni, rivolgendosi poi a chi l’ascolta affermando che «indipendentemente da chi ha la leadership, se l’associazione va avanti, è grazie ai soci».

A tenere le fila dell’incontro, svoltosi alla Veranda Barabasca di Fiorenzuola, è stato il direttore Fabrizio Samuelli.